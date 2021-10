Les chants du 30e, artistes variés

Ces « chants du 30e » sont en réalité des remerciements. Onze groupes et autrices-compositrices-interprètes levant leur chapeau à CISM 89,3 FM, la radio de l’Université de Montréal, qui demeure aujourd’hui encore la fréquence la plus diversifiée et la plus audacieuse du paysage radiophonique francophone montréalais désespérément beige. Onze inédits, de Laurence-Anne, MUNYA (version acoustique de la chanson Des bisous partout), Safia Nolin (version alternative de Dagues), Bon Enfant (épatante reprise de Quand t’es pas là de Louise Forestier !), Shreez X Tizzo (Gaguy feat. Soft). Les Trois Accords, dans une version quasi acoustique d’Hawaïenne, parce qu’eux aussi ont eu leur première chance à l’antenne universitaire. Les excellents Corridor, qui offrent l’inédite Et hop, disponible uniquement sur l’édition vinyle de la compilation anniversaire, destinée à devenir objet de collection. Et le succulent trublion Joël Martel et Les Pépites d’or avec Ma toune est #1 à CISM, rappel que l’audace vient aussi avec sa part de folie. Bon 30e anniversaire, CISM !



Les chants du 30e Pop-rock Artistes variés, indépendant depuis 30 ans