Sergeï Prokofiev, Orchestre philh. de Bergen

Entre 2006 et 2020, Andrew Litton a réalisé à Bergen une intégrale Prokofiev pas « parfaite » (on espérait des 4e et 5e encore plus marquantes), mais qui globalement tient désormais le haut du pavé, d’autant que la spectaculaire qualité d’enregistrement est référentielle. Les Symphonies nos 2, 3, 6 et 7 sont les sommets de ce coffret enrichi par les trois suites de Roméo et Juliette, mais aussi par Lieutenant Kijé, L’amour des trois oranges et laSuite Scythe. Il convient de signaler la qualité d’autres enregistrements Bergen-Litton (ballets de Stravinski, 2e Symphonie de Rachmaninov), mais aussi l’édition simultanée de deux autres mises en coffret par Bis : les symphonies de Chostakovitch par Mark Wiggelworth (1996-2006, Bis 10 SACD 2593, versions peu russes dans leurs coloris, mais à l’effet étonnant, car souvent lentes, puissantes et très détaillées) et l’œuvre pour piano d’Albeniz par Miguel Baselga (Bis 9 CD 2613), coffret sans équivalent, dont la particularité est de contenir le livret original de chacun des neuf disques. Beau travail.

Sergeï Prokofiev ★★★★ Classique Orchestre philh. de Bergen, Andrew Litton, BIS 5 SACD Bis 2594