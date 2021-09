Chaos, Interprètes divers

Album instrumental (Travelling), musique de spectacle théâtral (Le chant de Sainte Carmen de la Main), récréation rockabilly (Chic de ville), Daniel Bélanger en est à cette phase de carrière où il fait bon tâter de tout. Et pourquoi pas les chansons d’une série télé ? Voici donc la bande originale de Chaos. L’idée est de Josélito Michaud : une histoire de chanteur pop-rock et de ses fans, dont le destin bascule façon tragédie du Bataclan. Sinon Simon Morin, l’interprète principal, un peu trop Jésus dans le genre, c’est tout bon, comme de raison. Donnez àDaniel Bélanger des paramètres, il fera du Daniel Bélanger génial : Le monde est chill, Tout revient au même, Amour emporte-moi, Pleurer pour la peine, les mélodies sont toutes supérieures et les arrangements signés Bélanger invariablement inspirés (assez proches de ses premiers albums, comme si l’occasion lui en donnait la permission). Quelques relectures de qualité s’insinuent : BEYRIES est évidemment idéale pour Dis tout sans rien dire et Tu peux partir. C’est parfait. J’ajouterais : même pas besoin de regarder la série.

Chaos ★★★★ Bande originale Interprètes divers, paroles et musique de Daniel Bélanger, Musicor Projets spéciaux