Frédéric Chopin, Warner

Entendons-nous ici, 10 ans plus tard, la post-adolescente de 18 ans qui n’avait pas apporté de robe de gala à Montréal tellement elle était persuadée de ne pas arriver en finale d’un concours qu’elle survola pourtant au moment même où elle posa la main sur le clavier ? En 2021, et de plus en plus, Beatrice Rana est devenue ce que tous les artistes rêvent de devenir : une figure incontournable de la scène musicale. Et ce qu’elle nous livre ici est renversant. À l’écoute, on ne sait même plus sur quelle planète on est. La transition entre les Études op. 25 no 5 et no 6, puis toute l’Étude no 6 ? Carrément une autre galaxie. Ce n’est plus du piano, ce n’est plus du Chopin, ce ne sont plus des études ; c’est une apparition artistique, comme seul Arcadi Volodos peut en être une lorsqu’il joue Brahms ou Schubert. Ce CD ressuscite une pensée du son, tout comme la « pensée du son » distinguait à sa manière Alfred Cortot de tous les autres pianistes il y a presque 100 ans. Cette parution est donc non seulement incontournable, mais historique.





Frédéric Chopin ★★★★★ ​Classique Études op. 25, Scherzos nos 1-4, Beatrice Rana, Warner 019029-6764240