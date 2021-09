Pêle-mêle, Valence

Vincent Dufour (Valence) se réclame du rock des années 1970, mais sur son premier album, Pêle-mêle, c’est justement lorsqu’il s’en éloigne qu’il offre ses chansons les plus mémorables. Prenez Rosier, par exemple : une bombe pop-rock dansante aux synthés scintillants qui ressort du lot des onze compositions rassemblées sur cet album que Dufour a coréalisé avec Steeven Chouinard (Le Couleur). Pareil effet sur la dense ballade Jamais (j’aurais pensé), la batterie qui craque sous les couches de guitares et de claviers des années postpunk. Plus près de ses amours seventies, Valence, la voix claire et aérienne, nous dégourdit avec la bondissante America en ouverture et nous touche droit au cœur sur la tendre ballade soft rock Le miracle du soleil victorien. Les guitares lustrées, les synthés suspendus, le groove rock léger : on reconnaît les traces du Steve Miller Band dans le son de l’orchestre du musicien de Québec, gagnant de l’édition 2020 des Francouvertes.



Écoutez Rosier

Pêle-mêle ★★★ 1/2 ​Pop Valence, Chivi Chivi