Fire, The Bug

Le vétéran Kevin Richard Martin a été productif depuis le début de la pandémie, proposant quatre albums de musique ambient (dont l’excellent Melting Point paru début août) seulement en 2021. Redonnant vie à son projet The Bug, le compositeur britannique retourne à ses bruyantes et menaçantes amours dub électronique. Depuis London Zoo (2008), Martin malaxe le grime (tonique Bang, avec Manga Saint Hilare), le dancehall jamaïcain et les musiques électroniques, ajoutant à sa menace sonore un propos dont la portée est tout aussi lourde, alors que la pandémie et la guerre, décrite au propre comme au figuré, jettent de l’huile sur le feu de son indignation, partagée par ses vocalistes invités — les vieux collègues Flowdan et Roger Robinson, les nouvelles accointances Moor Mother (éloquente sur Vexed), FFSYTHO et le dub poet jamaïcain Nazamba. Avec ses basses aussi profondes et intimidantes que la fosse des Mariannes, ses rythmiques qui nous roulent sur le corps et ses reliefs sonores aux détails minutieusement imaginés, cet exutoire musical se savoure à plein volume.



Écoutez Vexed

Fire ★★★★ ​Électronique The Bug, Ninja Tune