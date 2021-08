Klô Pelgag, Cœur de Pirate, Marie-Mai et Koriass aux Francos de Montréal

Klô Pelgag, Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu, Koriass et Marie-Mai feront partie de la programmation des Francos de Montréal, qui présentera sa 32e édition en septembre.

Les organisateurs de l’événement précisent que la tenue des spectacles, du 9 au 12 septembre, se fera dans le respect des mesures sanitaires et soulignent qu’un passeport vaccinal entrera en vigueur à compter du 1er septembre pour l’accès aux spectacles.

Plus d’une vingtaine d’artistes se produiront sur les deux scènes extérieures de la Place des Festivals et du Parterre symphonique. Les spectacles seront gratuits.

Klô Pelgag, Alaclair Ensemble, Laurence-Anne, Vendou, Lumière et Élage Diouf lanceront le bal le 9 septembre. Le lendemain, on pourra voir Cœur de pirate, Bleu Jeans Bleu, Jérôme 50, P’tit Belliveau, Nikamu Mamuitun, et Robert Robert.

Une soirée hip-hop est prévue le 11 septembre, avec Koriass & Fouki, LaF, Sarahmée, Laurence Nerbonne, Calamine et Raccoon. Le festival se conclura le 12 septembre avec une prestation de Marie-Mai, Clay and Friends, Le Couleur, Andréanne A. Malette, Amay Laoni et l’École nationale de la chanson.

Les festivaliers devront réserver leurs billets gratuitement afin d’avoir accès au parterre des scènes extérieures, à compter du 25 août, 10 h, sur le site francosmontreal.com.

Pour ceux qui ne pourront se rendre sur place, les spectacles extérieurs seront offerts en webdiffusion en direct. La diffusion éphémère, uniquement en temps réel, sera disponible sur la chaîne YouTube des Francos.