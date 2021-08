Photos souvenirs, Michel Delpech

C’était au milieu des années 1990. Une collection de disques et de fascicules où, année après année, des artistes connus reprenaient les tubes de leurs contemporains. Adamo chantant Johnny, par exemple. Michel Delpech s’était prêté au jeu : on retrouve sur ce Photos souvenirs les cinq titres alors parus. Et cinq autres, retrouvés par sa compagne Geneviève et son fils Emmanuel, cinq ans après le départ de leur cher chanteur populaire (dans le meilleur sens du terme). Ainsi s’ajoutent aux dignes relectures des Fais-moi une place (Julien Clerc), Ultra moderne solitude (Souchon) et Quelque chose de Tennessee (Hallyday, pardi !) de bien jolies visites, notamment chez Michel Berger (Quelques mots d’amour), Jonasz (Dites-moi) et Gainsbourg (Je suis venu te dire que je m’en vais). Interprétations plus fidèles qu’audacieuses (c’était la commande), mais élégantes, toujours. En point d’orgue, une version inédite de Chez Laurette baigne dans les cordes, mais l’au revoir n’est pas moins touchant.



Photos souvenirs ★★★ ​Reprises Michel Delpech, Fontana/Universal