Belle idée, prise 2. Une initiative à la Jehan V. Valiquet, grand propagateur de catalogues prestigieux de la chanson d’ici (Beau Dommage) et de toute la francophonie. Dont les éditions Raoul Breton pour le Canada, c’est-à-dire l’essentiel du répertoire… Aznavour. Suivez mon regard. En ces temps plus qu’incertains, il s’agit de maintenir les artistes à flot. L’idée de Jehan : adapter le concept de sa compilation Hommage à Aznavour, gros succès en 2005. Et donner plutôt la place aux « amoureuses des mots » dont il s’occupe. À chacune sa préférée du p’tit grand Charles, à chacune ses arrangements et ses collaborateurs. Aznavour devient ainsi vitrine de prestige pour les Dominica Merola, Geneviève Morissette et autres Annie Poulain (elles sont 14). Le résultat varie, mais il y a de vraies réussites. Mentionnons Rebecca Jean et son Hier encore… en créole haïtien, et surtout, surtout, la douce version twangy-surf d’Et pourtant par Geneviève Binette. Idéale rencontre de fin d’été.

Amoureuses des mots Un hommage à Aznavour ★★★ 1/2 ​Hommage Interprètes diverses, Musinfo