Welcome 2 America, Prince

On ne saura peut-être jamais pourquoi Prince a choisi de ne pas lancer cet album enregistré en amont de sa tournée Welcome 2 America, qui a fait deux escales au Métropolis à l’été 2011. Peut-être trouvait-il ses textes trop mordants ? Militant, dénonciateur et parfois cynique (sur la chanson-titre en ouverture), cet album fait aujourd’hui du bien à entendre, ses thèmes — le racisme, la société de consommation, l’information-spectacle — semblant encore plus criants d’actualité. Musicalement, c’est du Prince pur jus fusionnant la pop (sur Hot Summer, la soupape de légèreté dans cet album sérieux dans ses thèmes), le rock, le jazz, le funk, le gospel et la soul (suave Born 2 Die, quasiment un hommage à Curtis Mayfield), à l’aide d’un trio formé entre autres par la bassiste australienne Tal Wiklenfeld, alors âgée de 21 ans. Un disque posthume d’autant plus appréciable qu’il porte intégralement la vision de Prince, contrairement aux compilations de démos Piano and a Microphone 1983 et Originals parues depuis son décès, en 2016.



Écoutez Hot Summer

Welcome 2 America ★★★ 1/2 ​Funk Prince, NPG Records