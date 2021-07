Les Jaguars, Les Jaguars

Ça nous vient d’Écosse. Un fabuleux 45 tours du groupe québécois Les Jaguars. Épatant contenant, plus formidable contenu encore. Chez Hyperloop, on a bien fait les choses. Pochette cartonnée, ajouts insérés, photo carte postale et affiche pliée en quatre avec notes au dos, en anglais et en français. On parle ici d’une parution légitime, avec la permission de l’artiste, et tout et tout. Percée à l’étranger pour Jean-Guy « Arthur » Cossette, enfin ! L’usufruit de son extraordinaire talent, de son vivant, sapristi ! C’est ce que souhaite Glyn Bowen, autant que nous, en accolant deux titres plus qu’époustouflants des albums de 1964 et 1965 en guise d’entrée en matière : Attaque et Guitare Jet. Que la galaxie entière entende ces créations originales, ce son réverbéré, ce doigté de génie, cette transe dans le jeu, voilà l’objectif ! Qu’Arthur prenne sa place parmi les Dick Dale, Hank Marvin et Scotty Moore de la planète guitare. Et la réédition des 33 tours ? Hyperloop y croit. Vive Arthur, roi d’Écosse !



Les Jaguars ★★★★★ ​Réédition Les Jaguars, Hyperloop Records