Hope for Sale, Chiiild

Chiiild est le projet pop de l’auteur-compositeur et guitariste québécois Pierre-Luc Rioux, établi à Los Angeles depuis cinq ans, où il s’est fait un nom dans le circuit des musiciens de sessions, jouant sur les succès de Katy Perry, Maroon 5, Chloe X Halle, Céline Dion, David Guetta, pour ne nommer qu’eux. Avec le chanteur (lui aussi d’origine québécoise) Yoni Ayal, il offre un premier véritable album de soul-pop aguichante, mais mélancolique, qui dans ses choix rythmiques et orchestraux ressemble à une version plus lisse, plus pop encore, du projet Gorillaz de Damon Albarn. Chiiild ne pâtit pas trop de la comparaison : la première moitié de l’agréable Hope for Sale est farcie de potentiels succès radio, de la langoureuse et presque rock Sleepwalking, en passant par Awake nous faisant découvrir la voix scintillante de la chanteuse Mahalia (très Gorillaz dans la rythmique, celle-là) et les tubes aux refrains parfaitement calibrés que sont Hold on Till We Get There et Eventually. Suivent quelques ballades, plus banales, ponctuées par le single Gone, un autre brillant exemple du talent de compositeur de Rioux.



Écoutez Gone (avec Jensen McRae)

Hope for Sale ★★★ ​Pop Chiiild, Avant Garden