The Monteverdi Organ, Krijn Koetsveld

Après le CD Claviorganum, consacré à Haendel, voici une nouvelle parution dont la vedette est un instrument. L’orgue de Monteverdi ne nous fait pas découvrir une musique pour orgue de ce dernier. Le concept évoque les instruments « en bois » (organo di legno) au son tout à fait particulier dont on ne saurait se passer dans la musique d’orgue de Frescobaldi une fois qu’on y a goûté. Pour en avoir fait la proche expérience il y a près de quatre décennies sur des orgues anciennes en Italie, nous pouvons témoigner de l’intérêt, de la justesse et de l’intégrité de cette reconstruction du facteur néerlandais Klops (surprise tout de même dans les sonorités cristallines de la plage 7).L’instrument construit en 2020 d’après des instruments d’époque est capté ici dans une église de Hoogland aux Pays-Bas. Non seulement le répertoire choisi par Koetsveld (une majorité de Frescobaldi, justement) est très judicieux, mais la mise en forme du CD, qui alterne œuvres instrumentales et partitions vocales soutenues par l’orgue, est parfaite.

The Monteverdi Organ ★★★★ ​Classique Krijn Koetsveld, Le Nuove Musiche, Brilliant 96347