Na Zala Zala, Rey Sapienz & The Congo Techno Ensemble

Avec le chanteur Papalas Palata et le MC Fresh Dougis, deux voix très expressives aux personnalités distinctes, le compositeur et rappeur congolais Rey Sapienz a formé le Congo Techno Ensemble, offrant un premier album pour le passionnant label ougandais Nyege Nyege Tapes après s’être fait remarquer hors du continent africain grâce à deux puissants EP de singulier techno. Inspirées par le dancehall jamaïcain et les dérivés de la bass music anglaise, les chansons de Na Zala Zala paraîtront austères à la première écoute, même lorsqu’elles invitent à la danser, comme c’est le cas de Eza Makambo et sa rythmique complexe et de la furieuse Zuwa ba risk. C’est qu’il est d’abord question de survie sur ce disque intense, Sapienz ayant vécu la guerre en République démocratique du Congo. La langue chantée et rappée ne nous est pas familière, mais l’émotion, l’urgence de vivre ici partagée, est universelle, alors que l’ensemble offre une réflexion à propos de l’état de son pays, à grand renfort de rythmiques futuristes se référant aux traditions musicales congolaises.



Écoutez EZA MAKAMBO (avec The Congo Techno Ensemble)

Na Zala Zala ★★★ ​Électronique Rey Sapienz & The Congo Techno Ensemble, Nyege Nyege Tapes