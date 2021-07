Deux Québécoises sur la courte liste du Prix Polaris

Deux artistes québécoises ont taillé leur place sur la courte liste de 10 noms du Prix de musique Polaris, qui vise à récompenser les albums marquants lancés dans la dernière année au pays.

L’auteure-compositrice-interprète québécoise Dominique Fils-Aimé a séduit le jury avec son dernier opus Three little Words, marqué par la musique soul, des jeux de voix envoûtants et des textes engagés. L’éclatante chanteuse Klô Pelgag se retrouve aussi sur cette courte liste grâce à son troisième album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, dont le titre s’inspire du nom d’un petit village situé dans le Bas-Saint-Laurent.

« C’est merveilleux », a réagi Klô Pelgag dans un gazouillis jeudi soir. « C’est un honneur de me retrouver à nouveau dans la courte liste », a pour sa part réagi Dominique Fils-Aimé, sur les réseaux sociaux.

Les deux chanteuses québécoises se sont ainsi démarquées parmi les 40 artistes qui figuraient sur la longue liste dévoilée à la mi-juin par le Prix de musique Polaris, une organisation à but non lucratif qui récompense annuellement, depuis 2006, les meilleurs albums canadiens. Le jury, composé de près de 200 membres, avait fait un tri parmi 204 albums. Ce sont alors 16 artistes québécois dont l’album avait été sélectionné pour se trouver sur cette longue liste, incluant la vedette montante de la pop Charlotte Cardin pour son album Phoenix, sorti en avril dernier, de même que Thierry Larose avec Cantalou, TEKE::TEKE avec Shirushi et Julien Sagot avec l’album Sagot.

Les albums sélectionnés ont tous été lancés entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2021. Ceux-ci sont choisis annuellement pour leur mérite artistique, sans tenir compte du genre musical ou de la popularité commerciale. Le jury est notamment composé de journalistes, de diffuseurs et de blogueurs canadiens.

L’Ontario se démarque

Parmi les autres artistes qui figurent sur cette liste, dévoilée jeudi après-midi lors d’une émission spéciale de deux heures présentée par CBC Music, sept sont basés en Ontario. C’est notamment le cas du rappeur ontarien Cadence Weapon, dont le dernier album, sorti en avril dernier, se nomme Parallel World. L’auteur-compositeur-interprète torontois Mustafa s’est aussi démarqué pour son premier disque, When Smoke Rises, dévoilé en mai dernier. La musicienne autochtone Leanne Betasamosake Simpson, basée au Manitoba, a aussi taillé sa place sur cette courte liste grâce à son album Theory of Ice, sorti en mars.

Les 10 artistes sur cette courte liste se disputeront la place du grand gagnant du Prix de musique Polaris, qui sera dévoilé cet automne. L’an dernier, la rappeuse montréalaise Backxwash a remporté les grands honneurs lors d’un événement virtuel, succédant ainsi à la rappeuse torontoise Haviah Mighty, qui avaient récolté ceux-ci en 2019. L’année précédente, le grand prix était par ailleurs revenu au compositeur autochtone Jeremy Dutcher, basé en Ontario.

L’artiste gagnant, qui sera déterminé par un comité composé d’une dizaine de personnes, remportera cette année 50 000$, tandis que les neuf autres artistes sur cette courte liste recevront chacun 3000$.

Voici la courte liste du Prix Polaris 2021:

Leanne Betasamosake Simpson – Theory of Ice

Cadence Weapon – Parallel World

DijahSB – Head Above The Waters

Dominique Fils-Aimé – Three Little Words

Mustafa – When Smoke Rises

The OBGMs – The Ends

Klô Pelgag – Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

TOBi – Elements Vol. 1

The Weather Station – Ignorance

Zoon – Bleached Wavves