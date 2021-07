Ladies Choice: The Pen of Swan Records, artistes divers

L’incurie d’Alan Livingston de Capitol Records, qui passe outre aux quatre premiers 45 tours des Beatles avant de rejoindre le reste de la planète, permet à de modestes compagnies d’engranger des profits aussi faramineux qu’inespérés. Ainsi l’étiquette Swan gagne-t-elle avec She Love You / I’ll Get You de quoi rouler commerce pendant des années. Sa spécialité : les bons groupes dits « régionaux », adulés momentanément dans leur coin de pays. Se distinguent tout particulièrement les jeunes chanteuses, qui ont leur propre enseigne au sein de la famille Swan : le label Pen. On obtient ici une chouette douzaine d’exemples probants et variés de leurs contributions, rockeuses redoutables (Patty Saturday, The Tomboys), vocalistes soulful (Beverly Jones, Audrey Slo), harmonistes pop à la sauce Phil Spector (The Swans, Kathy Lynn). Tout est relevé, mordant, pas du tout série B. Constat patent : ces dynamiques aspirantes n’avaient rien à envier aux célébrées des palmarès. Sinon la gloire.

Ladies Choice: The Pen of Swan Records ★★★ 1/2 Artistes divers, Sundazed