L’astronef Klô Pelgag et son équipage au Festival en chanson de Petite-Vallée

Sur le piano jaune de Klô Pelgag, samedi soir, un pot ouvert. Un pot de bourgots. Mollusque tout désigné pour l’occasion : la chanteuse et son équipage mènent depuis vendredi la première « marée » du 38e Festival en chanson de Petite-Vallée, en Gaspésie. Et puis un pot de bourgots ouvert sur un piano, en plein spectacle, c’est aussi du Klô Pelgag pure saumure.

Forte des chansons de son excellent dernier disque Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Klô Pelgag était en tête d’affiche vendredi et samedi, au grand chapiteau de la ville voisine de Grande-Vallée. Et la pause forcée des derniers mois nous a permis de retrouver une artiste affamée, en plein contrôle de sa nef musicale, plus spatiale que maritime. Des bourgots galactiques ? On n’ira pas là.

On retient beaucoup de ces 90 minutes (passées en un claquement de doigts) l’énergie de Klô Pelgag, plus Freddie Mercury que jamais, martelant son piano, donnant des coups de pied dans les airs, faisant des roulades après avoir renversé son banc de piano, chantant les crocs sortis, parcourant la scène de long en large quand elle le pouvait. Plus les années passent, plus elle maîtrise aussi la notion d’équilibre, entre le brut et le touchant — comme dans J’aurai les cheveux longs, fort belle —, la provoc et le comique, la chanson et le rock. Bref, le dosage, micro ou pas, lui va fort bien.

La constellation

Klô Pelgag aura laissé sa trace sur toute la programmation presque exclusivement féminine des premiers jours du festival, car ses choristes Laurence-Anne, Lysandre et N Nao — surnommées Les grands-mères à broil —, présentaient toutes leur concert respectif à deux reprises vendredi et samedi.

Commençons par la multi-instrumentiste N Nao (pour Naomie), attrapée pour un concert-déjeuner à 9 h du matin. La musicienne a su jouer la carte de la douceur, mettant l’emphase sur sa guitare très folk et celle à douze cordes de son comparse. Des effets intrigants s’ajoutaient ici et là, mais N Nao avait l’énergie parfaite pour l’occasion. D’autant que ses textes chantés presque vaporeusement s’ancraient beaucoup dans les éléments, la nature et les astres.

Tous ces artistes (sauf Corriveau) seront par ailleurs ensemble sur scène dimanche soir pour le grand concert La marée du Grand Héron. Le festival se poursuit jusqu’au 10 juillet, porté par deux autres marées d’artistes, menées par Tire le Coyote et Louis-Jean Cormier.

Photo: Alexandre Cotton

Photo: Alexandre Cotton

Photo: André Bujold