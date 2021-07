The Who Sell Out Deluxe Version, The Who

Des mois et des mois, perdu quelque part dans le dédale planétaire des envois : enfin, voilà The Who Sell Out. La configuration dite « deluxe », à deux disques, 52 titres, les mixages mono et stéréo, les 45 tours inédits en album (dont un doublé Rolling Stones en soutien à Jagger et Richards écroués), et tout un tas de pubs supplémentaires (dont celles que Coca-Cola refusa). Une émission de radio, c’était le concept de ce drôle de disque éparpillé, éclaté, baroque, très 1967 dans le genre, à la fois psychédélique et mélodieusement pop. Avec Tattoo, I Can’t Reach You, Our Love Was — brillantissimes oubliées du groupe —, on voisine Sgt. Pepper, Pete Townshend chante plus souvent que Roger Daltrey. Keith Moon et John Entwistle se font presque discrets. Déjà, dans Rael, il y a les ferments de Tommy, mais personne ne le sait. On aurait bien voulu la version « super deluxe », avec ses 112 pistes, dont les démos de Pete, mais on en a déjà pour des « miles and miles and miles… ».

The Who Sell Out Deluxe Version ★★★★ 1/2 The Who, Polydor/Universal