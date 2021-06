Mood Valiant, Hiatus Kaiyote

Spectaculaire retour sur disque pour l’inclassable quatuor australien Hiatus Kaiyote, six ans après la sortie de Chose your Weapon, un délai en partie occasionné par le diagnostic de cancer du sein qu’a reçu la compositrice et chanteuse Nai Palm. La maladie ne l’a pas rendue moins espiègle ou moins agile : sa voix soul fine et forte nous permet de nous accrocher aux compositions complexes du groupe, qui zigzague entre le soul (Red Room), le R & B (And We Go Gentle), le jazz fusion, les musiques électroniques et le hip-hop avec une étourdissante facilité, mais surtout avec un sens du récit, une cohésion, qu’on avait plus de mal à trouver sur ses deux précédents albums. Même lorsqu’il passe d’un extrême à l’autre, de l’explosive Chivalry is Not Dead et sa structure rythmique savante au bijou de soul moelleux Stone or Lavender, l’une des deux chansons de l’album orchestrées par nul autre qu’Arthur Verocai, pionnier du soul brésilien dans les années 1970 et collaborateur de Gal Costa, Jorge Ben et Célia. Un disque à garder près de soi pendant la belle saison.



Écoutez Chivalry Is Not Dead

Mood Valiant ★★★★ ​Soul-jazz Hiatus Kaiyote, Brainfeeder