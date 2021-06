Seule la musique québécoise pourra jouer dans les établissements gouvernementaux

Seule la musique québécoise pourra jouer dans tous les établissements et lignes de téléphone gouvernementaux.

« Le temps de la musique d’ascenseur libre de droits est révolu », a affirmé la ministre de la Culture, Nathalie Roy, en conférence de presse, dimanche.

Ayant découvert qu’il n’y avait « aucune pratique qui encourageait le partage de la musique québécoise dans l’État », la ministre Roy a annoncé cette mesure qui prendra effet dès maintenant dans tous les établissements des ministères et sociétés d’État.



« J'étais personnellement en attente sur la ligne téléphonique du ministère de la Culture et j'ai été renversée d'entendre un chanteur américain me chanter une petite chanson en anglais », a raconté Mme Roy.



On ignore toutefois si des artistes québécois anglophones ou issus des Premières Nations bénéficieront eux aussi de cette mesure ou si elle s'appliquera également aux sociétés d'État comme la SAQ. Un courriel transmis au ministère de la Culture était toujours sans réponse en début d'après-midi.



« Permettez-moi d'oser espérer que ce n'est qu'un début et que d'autres gens du privé nous emboitent le pas, a avancé Mme Drouin. Notre musique est belle, faisons-la entendre. »

Par ailleurs, une initiative pour promouvoir la musique locale produite pendant la pandémie de COVID-19 a été lancée par la ministre et la directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), Solange Drouin.

La campagne Écoute mon album consistera à la production et la diffusion de 80 capsules télévisuelles et web mettant en vedette des artistes québécois.



Des entrevues et des extraits musicaux « dans une formule spectacle » meubleront ces courts épisodes. Une telle mesure est mentionnée dans le Plan de relance économique du milieu culturel lancé par le gouvernement plus tôt ce printemps.

Une somme de 1,115 million $ sera octroyée par le gouvernement pour ce projet. Les plus grands télédiffuseurs québécois, dont ICI Télé, TVA et Noovo, participeront à l’initiative.

« L’objectif du projet est de faire découvrir au grand public plusieurs dizaines d’albums québécois qui sont sortis pendant la pandémie et qui s’apprêtent à prendre vie sur scène », a expliqué Mme Drouin.



Elle a ajouté avoir reçu l'appui de « tout le milieu de la musique » pour la campagne Écoute mon album, dont la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, l'Union des artistes et la SOCAN.