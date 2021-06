Hurdy Gurdy Songs, Words and Music By Donovan 1965-1971

Fan ou pas de Donovan, vient fatalement un moment où son Mellow Yellow vire au jaunâtre. Fleurs fanées, peinture écaillée. Les services d’écoute en continu, à force de creuser le sillon, tuent les chansons à la racine. Heureusement qu’on a la remarquable « songwriter’s series » de chez Ace, qui ravive littéralement le répertoire. Les étonnantes versions dénichées et rassemblées percent les bouchons d’albumen. Lou Rawls et son soul de cabaret chic pour Season of the Witch ? Déhanchements garantis. Hurdy Gurdy Man par… Eartha Kitt ? Ouille, ça griffe. Des Herman’s Hermits à Deep Purple, chacun s’approprie Donovan tout naturellement. Certaines chanteuses, Marianne Faithfull, Sandie Shaw, font carrément oublier le Dylan à bouclettes. Quand Peggy Lipton, alors vedette de la série The Mod Squad, serine Wear Your Love Like Heaven, on pourrait être dans un film de Tarantino, tellement le son est celui des studios de Los Angeles. La magie opère : oui, les fleurs refleurissent.

Hurdy Gurdy Songs ★★★★ ​Archives Words and Music By Donovan 1965-1971, Ace Records