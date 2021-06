SMS for Location, Vol. 4, Artistes variés

Mise en garde : cette compilation provoque des démangeaisons. Des mollets et des hanches. En écoutant cet album, on prie pour le retour des DJ et des danseurs dans les clubs : contraint par la pandémie à mettre sur la glace ses soirées Moonshine mondialement reconnues, le collectif fondé à Montréal a redoublé d’ardeur en studio, offrant une généreuse quatrième compilation SMS for Location explorant à nouveau les liens entre musiques électroniques et rythmes africains et afro-latins. Avec une touche de soul sur Onward (Sango et Georgia Anne Muldrow) et On va décider (avec le cofondateur de Moonshine, Pierre Kwenders, et Le Motel), d’électro congolaise sur Shunona (avec DJ P2N et Patrick Strong) ou encore Ginseng (avec Bamao Yendé de Boukan Records), les grooves congolais prenant la part du lion de cet album terminé l’hiver dernier à Kinshasa. Ces 19 puissantes chansons offrent une vision non pas futuriste, mais moderne d’une scène musicale panafricaine enracinée sur le continent autant que dans les grandes métropoles du monde.

Écoutez Onward, de Moonshine, Georgia Anne Muldrow, Sango

SMS for Location, Vol. 4 ★★★★ ​Électronique Artistes variés, Moonshine