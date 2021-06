André Messager, Palazzetto Bru Zan

Depuis quelques parutions, avec L’île du rêve et Ô mon bel inconnu de Reynaldo Hahn et, maintenant, Passionnément de Messager, le Palazzetto Bru Zan creuse le répertoire de l’opérette des Années folles. Ces éditions sont réalisées avec un remarquable luxe vocal et musical  et une fidélité envers nos chanteurs. Hélène Guilmette tenait ainsi le rôle principal dans L’île du rêve et on retrouve Étienne Dupuis dans cette opérette de 1926 sur un livret de Maurice Hennequin et Albert Willemetz, ce dernier faisant le lien avec Ô mon bel inconnu, puisque ami et collaborateur régulier de Sacha Guitry. C’est dans cette ambiance charmeuse de « théâtre de boulevard musical » qu’évolue Passionnément. Comme pour Ô mon bel inconnu, le Palazzetto a choisi de graver les numéros musicaux et de laisser les acheteurs suivre l’action théâtrale en lisant le livret. Maintenant que les partitions sont impeccablement restaurées et éditées, il reste donc un espace pour un autre produit : la comédie (chant et théâtre) montée en scène, filmée et publiée en DVD.

classique

André Messager ★★★★ ​Classique êêêê V. Gens, É. Du-puis, N. Car, É. Huchet. Ste-fan Blunier, Bru Zane BZ 1044