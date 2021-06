Numwami World, David Numwami

Accompagnateur doué pourvu d’un flair évident pour la dream pop savante, le Bruxellois David Numwami a composé les chansons de son premier minialbum bilingue, Numwami World, en tournée avec Charlotte Gainsbourg ou encore Sébastien Tellier. La pandémie aura eu ça de bien : le lancer à fond dans son projet solo, trois ans après l’amusante ballade pop Le fisc de l’amour. « Moi qui voulais faire des hits / Puis la tournée des zéniths / Me voici à 26 ans / Pas un rond, évidemment / No problemo c’est la vie / Hasta luego mon ami / J’suis dans mon appartement / Tous les jours à faire des beats », chante-t-il sur cette irrésistible Beats !. Ils sont tous bons, ses beats, languissants et sophistiqués, entre la pop électronique d’Air et le synth-funk rétro de Cameo ou Gap Band. Sa voix douce pousse des mélodies contagieuses, parfois plutôt R&B comme sur Milky Way ou encore la tendre Bruxelles-Sud en ouverture, enrobées de synthétiseurs en dentelle, discrets mais inventifs. Un nom à retenir.



Écoutez Milky Way

Numwami World ★★★★ ​Pop David Numwami, The Family