Claviorganum, Händel

Ce CD unique présente un instrument hors norme, conçu dans la 2e moitié du XVe siècle et diffusé, notamment en Angleterre, au XVIe siècle : le claviorganum. Il s’agit de la combinaison d’un clavecin ou d’un virginal, bref d’un instrument à cordes pincées, et d’un petit orgue. Un dispositif permet soit d’actionner l’un ou l’autre des systèmes, soit de les combiner. Il y a donc possibilité d’une alliance originale et inédite entre un son « d’air » (orgue) et d’un son « d’impact » soulignant les attaques (clavecin). Bart Naessens joue ici sur une reconstitution de claviorganum réalisée en 2002, instrument qui fait des merveilles dans les Concertos pour orgue op. 4 nos 4 et 5 et op. 7 no 1 de Händel couplés avec une Suite en fa majeur, un concerto transcrit pour flûte, et le Concerto grosso op. 3 no 6. Naessens est associé à Il Gardellino, ensemble belge dont fait notamment partie le grand hautboïste Marcel Ponseele. Chorzempa et Egarr restent les références pour l’intégrale des Concertos pour orgue, mais ce fascinant univers inédit est à découvrir.

Claviorganum ★★★★★ Classique Händel, Bart Naessens, Il Gardellino, Passacaille 1060