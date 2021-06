Sur la route des festivals au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial C'est l'été

Avec l’allégement des contraintes sanitaires, les déplacements entre régions ne sont enfin plus déconseillés. Et si on en profitait pour aller visiter nos belles régions et y écouter de la bonne musique ? Car des festivals, il y en a un peu partout sur la route des vacances. Et pour tous les goûts. En voici une sélection.

Festival de Lanaudière

Le plus grand festival de musique classique du Canada est de retour à Joliette en plein cœur de Lanaudière. Offrant de la musique symphonique et chorale, ainsi que de la musique de chambre, avec des solistes de réputation internationale, le festival accueil-lera ce qui se fait de mieux en matière de musique classique. Si la programmation n’a pas encore été dévoilée, l’équipe affirme préparer une édition de haut vol, dans laquelle l’expérience des festivaliers sera au cœur des préoccupations. « Malgré la pandémie, nous voulons faire vivre de grands moments musicaux avec les plus grands artistes aux mélomanes de partout dans le monde, tout en redonnant aux Lanaudois la fierté d’avoir ce grand festival dans leur cour », indique, son directeur général, Xavier Roy.

Fondé en 1978, l’événement accueille d’année en année plus de 50 000 spectateurs pour des concerts mettant en vedette certains des plus grands artistes de la scène nationale et internationale. Plus de 14 concerts en amphithéâtre sont prévus cet été ainsi que des concerts dans les églises de la région. Rappelons que l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, construit en 1989, peut accueillir 2000 personnes sous son toit et 6000 sur les pelouses, et qu’artistes et mélomanes ne tarissent pas d’éloges quant à sa réussite acoustique notamment.

Du 16 juillet au 14 août

Festif !

Le Festif ! de Baie-Saint-Paul est un rassemblement incontournable de la scène musicale québécoise dont l’engagement local, l’écoresponsabilité, l’audace et la créativité sont devenus les marques de commerce. Vincent Vallières, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier ou encore Marie-Pierre Arthur seront les têtes d’affiche 2021 de ce festival lancé en 2010 dans la magnifique région de Charlevoix et qui a vite gravi les échelons pour se faire une place de choix dans les programmations estivales. Réalisé entièrement par un comité de jeunes dévoués qui ont le commun objectif d’insuffler à Baie-Saint-Paul une dose de magie, cefestival, à à peine une heure de route de Québec, est considéré comme l’un des plus beaux de la province. Que ce soit sur la grande scène Desjardins, au sous-sol de l’église, dans les bars, sur le quai de Baie-Saint-Paul ou dans les dépanneurs, le Festif ! de Baie-Saint-Paul n’a que des moments uniques et magiques à offrir. L’ambiance familiale, couplée à la beauté des lieux, rendra assurément vos vacances inoubliables.

Du 21 au 25 juillet

Festival de la chanson de Tadoussac

Plus d’une cinquantaine d’artistes seront présents sur dix jours, exceptionnellement cette année, en raison du contexte actuel et afin de permettre au plus grand nombre de festivaliers de profiter de spectacles dans le village enchanteur de Tadoussac. Les spectacles en pleine nature seront proposés comme à l’accoutumée avec la possibilité de s’y rendre à pied ou en kayak avec un guide. L’ambiance de vacances au bord de l’eau, détendue avec la proximité de la nature et des artistes promet d’être au rendez-vous. Après une période sanitaire difficile, la barre est placée haut pour ces retrouvailles, puisque nuls autres qu’Ariane Moffatt, Bleu Jeans Bleu, Les Trois Accords ou encore Patrick Watson figurent parmi les principales têtes d’affiche.

Le village sera plus tranquille en journée, ce qui permettra aux festivaliers de découvrir les alentours et de profiter de la région et de ses nombreuses activités (croisière aux baleines, vélo, kayak de mer, randonnée, restaurants, etc.), et plus festif en soirée. La porte d’entrée de la Côte-Nord n’attend plus que vous pour s’enflammer.

Du 25 juin au 4 juillet

Musique du bout du monde

En Gaspésie, Gad Bouchard, Wesli, Guillaume Arsenault ou encore Bleu Jeans Bleu seront parmi les vedettes de la 17e édition du festival Musique du bout du monde qui, dans un contexte de mesures sanitaires allégées, revient cette année à Gaspé. Le festival a depuis quelques années plusieurs missions, comme celle de diversifier la scène culturelle régionale en créant des événements festifs toute l’année. Il souhaite aussi contribuer au développement d’une culture d’inclusion et de partage et multiplier les occasions de faire connaître et rayonner les différentes cultures cohabitant au Québec, y compris celles de la Gaspésie. Pour les couche-très-tard et les lève-tôt, le concert Lever du soleil au Cap-Bon-Ami dans le parc national Forillon est tout particulièrement attendu, et foi de festivalier, laisse des souvenirs impérissables à tous ceux qui ont la chance d’y assister. Ouverture des « portes » à 3 h 20, début du concert à 4 h 45 !

Du 5 au 8 août

Orford Musique

En Estrie, le festival Orford Musique est de retour cette année avec une programmation combinant musique, arts visuels et gastronomie. Au menu, dix grands concerts (musique classique, jazz et musique du monde) avec des artistes comme le Nouveau Quatuor à cordes Orford, le pianiste André Laplante ou encore l’autrice-compositrice-interprète Dominique Fils-Aimé. Afin de permettre la distanciation physique, deux représentations de chaque grand concert sont prévues, l’une à 16 h 30 et l’autre à 19 h 30. Le Bistro rondo d’Orford Musique sera par ailleurs ouvert pour ceux et celles souhaitant compléter leur expérience du Festival avec un souper le soir de leur concert (sur réservation seulement). Plusieurs concerts extérieurs gratuits sont également prévus dans la région d’Orford.

Du 26 juin au 13 août