Outside Child, Allison Russell

Cofondatrice du duo folk-gospel Birds of Chicago et, surtout, du projet americana Our Native Daughters (avec la brillantissime Rhiannon Giddens), l’autrice-compositrice-interprète Allison Russell offre un puissant premier album solo traversé par le souvenir de sa jeunesse passée à Montréal, sa ville natale — plusieurs chansons comportent d’ailleurs des strophes ou des couplets chantés dans un français impeccable. Aujourd’hui établie près de Nashville, Russell chante ses précieux souvenirs de la ville, confie-t-elle, qui l’a protégée, mais chante surtout les vieilles blessures subies par ses séjours en famille d’accueil et les sévices que lui infligeait son père adoptif. Un disque comme un exorcisme, éminemment personnel, porté par la voix au trémolo riche de la chanteuse qui habille ses chansons de blues (All of the Women), de doo-wop (Poison Arrow), de bluegrass, de gospel, de country et de rock. Russell a tout absorbé les musiques de racines américaines et se sert de cette connaissance pour développer son propre langage musical. Fans de Norah Jones et de Dominique Fils-Aimé, tendez l’oreille.



Écoutez Nightflyer

Outside Child ★★★★ ​Americana Allison Russell, Fantasy Records