Les organisateurs «confiants» avant un concert-test anti-COVID à Paris

Les organisateurs du concert-test anti-COVID prévu le 29 mai à Paris sont confiants à quelques jours de l’événement qui sera suivi par 5000 spectateurs tirés au sort et dont le groupe français Indochine sera la tête d’affiche.

« On a 12 000 inscrits en cinq jours, avec un pont de l’Ascension, c’est un bon bilan, le processus se poursuit, on est confiant avec des inscriptions ouvertes jusqu’à dimanche minuit », a indiqué à l’AFP un porte-parole du Prodiss, syndicat du spectacle musical et de variété qui organise la partie concert.

L’expérimentation repose sur deux populations — 5000 personnes assisteront à ce concert, avec masques chirurgicaux, dans la fosse sans distanciation et 2500 personnes resteront à leur domicile — pour étudier en miroir la circulation du virus.

Tous seront testés à partir de trois jours avant l’événement et sept jours après.

Un site web (ambitionliveagain.org) permet de s’inscrire en vue d’un tirage au sort pour faire partie des 7500 participants au total.

« Les résultats préliminaires seront connus fin juin et suivis d’une publication scientifique », avait exposé la semaine passée le Pr Constance Delaugerre, virologue de l’hôpital parisien Saint-Louis. Cette expérimentation est menée pour son volet scientifique par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

L’objectif pour les musiques actuelles est de travailler sur les conditions d’un retour pérenne à la rentrée de septembre des concerts debout, interdits depuis plus d’un an en raison du contexte sanitaire.

Le spectacle qui se tiendra dans la salle de Bercy devrait durer deux heures environ, avec une des figures de l’électro Étienne de Crécy, en ouverture, suivi d’Indochine, groupe phare qui fête cette année ses 40 ans.