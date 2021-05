Sentient, CRABE

Sentient ★★★★ ​Rock expérimental CRABE, Pantoum Records

Attendre le confinement et la distanciation pour inviter neuf amis musiciens à collaborer à son album, voilà peut-être le geste le plus punk qu’ait commis le duo punk expérimental CRABE en presque quinze ans de bruyante et imprévisible carrière. Sentient, son huitième, est une nécessaire injection de folie et de courroux en ces temps encabanés, qui de plus présente le travail de Mertin Hoëk (chant, guitare) et de Gabriel Lapierre (percussions, voix) sous une autre lumière en raison de l’usage, par ce dernier, d’une batterie électronique. La truculente absurdité qui caractérise le style d’écriture du duo brille sur Né pour aimer (avec la participation de Benoît Poirier, de Jesuslesfilles) et l’étrange ballade Prends nos mains, alors qu’elle apparaît visionnaire sur des chansons comme 16e vague et Buver de la bleach (sic), pourtant composées avant la pandémie. Vincent Peake, de Groovy Aardvark (sur la puissante Musique électrique), Hubert Lenoir, Laurence-Anne et Technical Kidman participent aussi à l’exutoire. Écoutez 8008 rue des Lombards​