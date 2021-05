Projections, Mélanie Venditti

Projections ★★★ 1/2 ​Pop Mélanie Venditti, indépendant

Lors de la présente édition des Francouvertes se terminant le 17 mai prochain, Mélanie Venditti a accompagné sur scène Douance, autrice grunge, et le projet dance-pop Super Plage. À l’évidence, aucun genre musical n’est à son épreuve, ce qu’elle démontre brillamment sur Projections, délicieux minialbum de chansons new wave rêvasseuses grâce auquel elle tourne la page sur un douloureux deuil raconté avec de poignantes orchestrations post-rock sur l’album Épitaphe paru en 2019. Plus électro sur l’extrait L’amitié (L’île de chasse), on la préférera lorsqu’elle célèbre son amour pour l’art rock, sur Les contradictions et La trahison, ou encore lorsque la musicienne enrobe sa voix singulière de synthétiseurs diaphanes sur la tendre Le souvenir en ouverture, sur l’atmosphérique La guérison et, enfin, sur La renaissance, où le timbre de la guitare acoustique vole la vedette et dirige le minialbum vers une destination inattendue. Nourrissant ! À tel point qu’on regrette que Projections soit si bref. Écoutez Les contradictions