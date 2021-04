Bus magique, Omnikrom

Inattendu comme la neige en avril, ce retour en studio du trio électro-rap Omnikrom, héraut de la scène underground montréalaise des années 2000 grâce à ses chansons infectieuses (Danse lapoutine avec TTC, Chewing-gum fraise avec Numéro#, Été hit) complètement débiles, mais avant-gardistes dans le rapprochement, alors inédit au Québec, que le trio faisait entre rap et musiques électroniques de club. À l’évidence, les MC Jeanbart et Linso Gabbo et leur compositeur-DJ Figure8 n’ont aujourd’hui aucune autre ambition que de s’amuser le temps d’un dernier (?) tour de piste, voire d’un regard dans le rétroviseur en ce qui concerne le trap autoréférentiel et maladroit intitulé Mêlé. Inoffensive mais mieux tournée que la précédente, Meilleurs gars a le groove d’un 5 à 7 sur le patio en juillet, alors que les dauphins du texte de Ça c’est vrai remplacent les pouliches magiques d’antan. De ces cinq nouvelles, Nuages sort du lot, tant par sa rythmique que par ses trois invités, les MC Don Bruce, SeinsSucrer et Dr. Stein, dignes héritiers de l’esprit festif d’Omnikrom.



Bus magique ★★ 1/2 ​Hip-hop Omnikrom, Fantasio