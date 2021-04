Pour une deuxième année consécutive, le festival de musique Osheaga n’aura finalement pas lieu au parc Jean-Drapeau à Montréal cet été. Mais ce n’est que partie remise puisqu’il sera de retour l’an prochain pour enfin souligner son 15e anniversaire.

Evenko, le promoteur de cet événement prisé des Québécois et des touristes, en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux jeudi matin, soulevant une vague de déception chez les détenteurs de billets qui espéraient réussir à voir leurs artistes préférés en concert cet été.

« En raison de l’évolution constante de la situation entourant la COVID-19 et de notre engagement envers la sécurité et la santé des festivaliers, c’est avec le cœur lourd que nous devons reporter la célébration officielle du 15e anniversaire d’Osheaga afin que cet événement d’envergure puisse être célébré en toute sécurité et en style au parc Jean-Drapeau en 2022 », indique Evenko.

D’autres détails suivront.