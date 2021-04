Le Festival de jazz et les Francos à l’automne

C’est un semblant de retour à une certaine normalité qui se profile : deux événements phare de l’été culturel montréalais devraient bel et bien avoir lieu en 2021… mais à l’automne. Des versions réduites — mais publiques — des Francos de Montréal et du Festival international de jazz de Montréal sont ainsi prévues pour septembre.

L’Équipe Spectra a annoncé tôt mercredi qu’elle envisage de présenter les Francos du 9 au 12 septembre. Suivra du 15 au 19 septembre le Festival de jazz — pour lequel on précise que les concerts auront lieu dehors, sur la place des Festivals. Cela, évidemment, si tout va bien côté sanitaire.

En théorie, la campagne de vaccination contre la COVID-19 devrait alors être pour l’essentiel complétée au Québec. Le gouvernement fédéral cible aussi septembre pour que les Canadiens soient « entièrement vaccinés ». Reste à voir si le pays pourra alors accueillir des visiteurs étrangers, ou même si les frontières interprovinciales seront ouvertes.

En 2020, les deux événements avaient aussi présenté des versions abrégées et tronquées. Le Festival de jazz s’était tenu sur quelques jours à la fin juin, mais en version uniquement numérique, sans public. Les Francos avaient eu lieu sous une forme hybride à la fin septembre, avec trois spectacles devant un public restreint (cela juste avant que Montréal ne passe en zone rouge et que les salles de spectacles ne ferment).

« On a hâte de voir les micros se brancher, les lumières s’allumer sur les scènes, les musiciens et les musiciennes jouer, les chanteurs et chanteuses chanter, indique Laurent Saulnier, vice-président programmation de L’Équipe Spectra. On a hâte de remettre de la musique dans le Quartier des Spectacles. […] Bien entendu, nous suivrons l’évolution de la situation sanitaire de près et la présentation de nos deux festivals se fera dans le respect des consignes et recommandations émises par la Santé publique afin d’assurer la sécurité des festivaliers, des artistes et des employés. »

L’annonce de mercredi arrive deux jours après la présentation du budget fédéral, qui prévoyait une aide de 200 millions pour les grands festivals.

D’autres détails suivront.