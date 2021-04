Jefferson Chief, Eman X GENERICTM

Pandémie ou pas, Eman ne connaît pas le répit. Suivant l’album solo 1036 (juin 2020) et le retour en studio d’Accrophone (duo avec Claude Bégin) en janvier dernier, le MC revient sur ses thèmes de prédilection, la famille et son quartier Saint-Roch, à Québec, le temps d’un mini-album enfumé conçu en collaboration avec le vétéran compositeur GENERICTM. En pied de nez au trap et au drill, le duo revient à une esthétique rap qu’on ne peut s’empêcher d’apprécier comme s’il s’agissait d’un hommage au regretté MF DOOM : des rythmiques sèches, parfois plus abstraites (Basse-vilains) les bons samples soul (puissante Fight) et jazz (Église Saint-Charles) et la prosodie si agile et assurée du rappeur, qui fait à nouveau la démonstration qu’il est une des voix les plus polyvalentes de la scène. En six brèves chansons assorties d’interludes, Eman et GENERICTM racontent l’histoire de leur coin de pays, traçant un lien, encore fort, entre les ouvriers de l’époque et ceux qui y triment dur encore aujourd’hui. Écoutez Fight

Jefferson Chief ★★★ 1/2 ​Hip-hop Eman X GENERICTM, Disques 7ième Ciel