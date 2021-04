Le décès de Michel Louvain suscite une vague de réactions

Nombreuses ont été les réactions de la part de personnalités de tous les milieux sur les réseaux sociaux, après l’annonce du décès de Michel Louvain, et ce malgré l’heure tardive de l’annonce de la triste nouvelle.

Le chanteur, qui est décédé mercredi soir à l’Hôpital de Verdun, à Montréal, était âgé de 83 ans. Cette icône de la musique québécoise est décédée paisiblement dans son sommeil, a annoncé son agence, les Productions Martin Leclerc.

L’animateur André Robitaille a voulu transmettre de « douces pensées pour son entourage et ses fans ». « J’ai eu la chance d’être près de lui ces dernières années, charmant homme ! », a-t-il écrit sur Twitter.

L’animatrice Isabelle Racicot a affirmé que le Québec perdait l’« un de nos plus grands gentlemen de la colonie artistique ». « Son sourire, sa générosité, sa tendresse vont nous manquer ainsi que ses pantalons repassés à la dernière seconde avant d’entrer en onde », a-t-elle écrit.

L’humoriste Mike Ward a parlé d’un « homme charmant, rempli de bonté », publiant une photo du célèbre chanteur à ses côtés.

L’animatrice Monique Giroux a confié sur Facebook avoir demandé mercredi après-midi à un ami commun de lui faire un message : « Dis-lui que je l’aime et demande-lui de veiller sur nous. Chaque instant partagé avec toi a été si chaleureux, tendre et vrai. »



Le premier ministre François Legault a aussi réagit sur son compte Twitter : « Le peuple québécois perd une idole qui a marqué plusieurs décennies. Un homme professionnel, gentil, respectueux, modeste. Mes sympathies à tous les proches de ce grand artiste. »

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a écrit : « C’est un grand qui nous quitte. Michel Louvain aura su marquer une époque et c’est tout le Québec qui pleure ce soir son départ. Grâce à son charisme et son audace, il nous aura charmé du début jusqu’à la fin. »

La députée Véronique Hivon a parlé d’un « symbole de générosité, qui a mis tant de bonheur dans tant de vies ».

L’animateur et ex-politicien Mario Dumont a salué un « homme au cœur d’or ».

Pour sa part, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a offert ses « plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet immortel idole qui restera dans le cœur de plus d’une génération ».