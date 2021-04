The Songs of Leon Russell, Songwriters Series

Qui était donc ce chevelu extrême, à l’allure d’ermite, que George Harrison présentait au Concert for Bangla Desh par son prénom, comme si tout le monde savait ? « On piano, Leon… » Les plus férus identifiaient Leon Russell, Mad Dog en chef de Joe Cocker, mais encore ? Le prodigieux musicien, durant les années 1960, allait-on finir par apprendre, avait joué sur tous les succès du palmarès, membre en règle de l’équipe d’élite du Wrecking Crew. Mais c’est seulement maintenant, cinq ans après sa mort, qu’une compilation permet de découvrir l’auteur-compositeur d’avant ses propres albums, aux chansons interprétées par une sacrée ribambelle de vedettes en tous genres. Les 21 exemples ici fournis donnent le tournis : ça va de l’idole Bobby Vee au roi du bluegrass Earl Scruggs, du fils de Jerry Lewis (Gary) au légendaire guitariste blues Freddie King, des arpèges délicats d’un Jose Feliciano au psych-pop de Le Cirque, et ainsi de suite. Fascinant surdoué, Leon.

The Songs of Leon Russell ★★★ 1/2 ​Archives Songwriters Series, Artistes divers, Ace Records