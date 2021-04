Le chanteur Michel Louvain est hospitalisé d’urgence pour un cancer

Le chanteur Michel Louvain a été hospitalisé d’urgence il y a quelques jours à la demande de son médecin.

Productions Martin Leclerc a précisé par communiqué, mercredi, qu’un cancer de l’œsophage a été rapidement diagnostiqué et aussitôt pris en charge « par les équipes médicales compétentes ».

Le chanteur de charme est âgé de 83 ans.

Le communiqué indique que Michel Louvain remercie les Québécois pour leur amitié et leur amour sans cesse renouvelé en ces moments difficiles.

Michel Louvain fait carrière dans le milieu artistique depuis une soixantaine d’années et continue de séduire un public qui lui est très fidèle.

Il s’est fait remarquer en septembre 1957, alors qu’il agissait comme maître de cérémonie à l’Hôtel Central à Chomedey de Laval. Le producteur Yvan Dufresne lui a alors fait enregistrer son premier succès Buenas noches mi amor.

Depuis ses débuts, Michel Louvain a enregistré des dizaines d’albums dont plusieurs ont été certifiés « or ». Un grand nombre de ses chansons se sont classées numéro un dans les palmarès, notamment Louise, Un certain sourire et, bien sûr, La dame en bleu.

Son plus récent album, La belle vie, est paru en 2019.