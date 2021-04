Promises, Floating Points, Pharoah Sanders & London Symphony Orchestra

Sur papier, l’idée du compositeur britannique (et docteur en neurosciences !) Sam Shepherd, alias Floating Points, était ambitieuse : inviter la légende free-jazz Pharoah Sanders et le London Symphony Orchestra à articuler savision d’une grande œuvre multiforme mariant ses intérêts pour le jazz, les musiques électroniques et la musique contemporaine. Sur disque, le résultat, après cinq ans de travail, est simplement sublime. Divisée en neuf mouvements, Promises fait évoluer un simple motif mélodique que les musiciens suivent comme un phare dans la nuit ; sur des orchestrations nuancées où le piano, les orgues et de parcimonieuses nappes synthétiques complètent les cordes du grand orchestre, à mi-chemin entre la musique kosmishe et le post-romantisme, le souffle du maître Sanders sert de liant, le jazzman faisant ainsi dériver l’œuvre dans son propre univers musical spirituel. Grande et touchante performance du saxophoniste que Sam Shepherd a su accompagner avec l’intelligence qu’on lui connaît ; ce disque possède des vertus thérapeutiques. Écoutez Promises: Prologue

Promises ★★★★ 1/2 ​Avant-garde Floating Points, Pharoah Sanders & London Symphony Orchestra, Luaka Bop