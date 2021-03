Mesures, Simon Provencher

Guitariste au sein du groupe post-punk VICTIME, Simon Provencher affiche son amour de la dissonance sur Mesure, un deuxième EP solo enchevêtrant les formes instrumentales jazz, contemporaines et expérimentales. Six brèves compositions forment une seule suite de 17 minutes dans laquelle on se plaît à perdre nos repères, encerclés que nous sommes par le percussionniste et batteur Olivier Fairfield (Fet. Nat), la clarinettiste d’Elyze Venne-Deshaies (splendide d’un bout à l’autre, particulièrement sur Toutes ces réponses) et Provencher, qui tricote des motifs répétitifs de guitare électrique. Le compositeur-improvisateur nous déboussole encore plus en manipulant en studio ses sources sonores, triturant le souffle de Venne-Deshaies, fracassant ses mesures de guitare contre un bruit électronique. Mesures est cependant tout sauf austère : allègre, frétillante, printanière, la vision freak jazz de Provencher fait rêver. Soulignons en terminant que le batteur de VICTIME, Samuel Gougoux, présentera lui aussi son propre projet solo, TDA, le 23 avril.



Mesures by Simon Provencher



Mesures ★★★ 1/2 Avant-garde Simon Provencher, Michel Records