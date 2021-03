DEACON, serpentwithfeet

DEACON ★★★★ R&B serpentwithfeet, Secretly Canadian

Josiah Wise va beaucoup mieux, on dirait. L’auteur-compositeur-interprète né musicalement sur les bancs d’église de Baltimore, où le gospel est roi — et l’est toujours dans son œuvre —, chantait sur Soil (2018) la rupture amoureuse, le doute et la déception, avec cette voix angélique au trémolo poignant. Le changement d’air lui a fait du bien : en quittant la côte est pour la Californie, Wise y a retrouvé le sourire et la passion. Cela colore chacune de ses pétillantes nouvelles chansons jusque dans leur réalisation, plus légère et accessible que sur l’avant-gardiste, intriqué et parfois exigeant premier album. Avec la voix qu’il a, Wise serait capable d’envolées vocales acrobatiques ; tout au long de DEACON, il s’affiche pourtant tout en retenue, inspiré dit-il par le style de Brandi et de Janet Jackson, insufflant une suave tension à ses singulières ballades R&B faisant le pont entre la tradition gospel et la pop expérimentale. Ses collaborations avec les compositeurs Lil Silva et Sampha, Amir, Wood Boy et surtout Fellowship, sont précieuses. Écoutez Fellowship