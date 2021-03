Duets, Sting

Moi et moi et moi. Moi et le rayonnement de moi. Ceci n’est pas une compilation de duos, c’est un soleil. La déclaration d’amour d’un prince. D’ailleurs, toutes sont follement éprises de moi : Mylène Farmer, Melody Gardot, Annie Lennox, Marie J. Blige. Tous sont en pamoison devant le Sting suprêmement beau et supérieurement doué que je leur donne à voir, à entendre et à admirer : Zucchero, Cheb Mami, Chris Botti, jusqu’à Julio Iglesias avec qui, magnanime, je partage ma parfaite Fragile. Tous trop heureux de cette place que je daigne leur faire, ces vassaux. Et les légendaires ? J’en fais mes égaux, sans effort notable, qu’il s’agisse du soulman Sam Moore (None of Us Are Free), de ce cher Eric Clapton (It’s Probably Me) ou du suavissime Aznavour (L’amour c’est comme un jour). Ce florilège, dont je suis le centre, le cœur et l’âme, témoigne éloquemment de ma capacité de tout chanter, de la dextérité avec laquelle j’injecte mon dard. Non, manants, il n’y a pas Roxanne en duo. Vous saurez que personne ne peut chanter Roxanne, sinon moi.

Duets ★★ 1/2 Duos Sting, Universal