Musique: Distribution Select annonce la fin de ses activités

Voilà un autre gros bouleversement sur la scène musicale québécoise : Distribution Select — probablement le joueur le plus important du marché de la distribution — cessera ses activités le 2 juillet, a appris Le Devoir.

Dans un courriel envoyé mardi aux clients, la vice-présidente de Musique Select, Annie Vivien, écrit « qu’après plus de 39 années au service de la vente au détail au Canada, Musique Select mettra fin aux activités de distribution de produits audio et audiovisuels, physiques et numériques de Distribution Select » au début de l’été. Des dizaines de producteurs et de maisons de disques devront donc se trouver un nouveau distributeur d’ici là.

Distribution Select appartient à Québecor. Cette dernière multiplie depuis quelques années les mouvements de positionnement à travers une chaîne en mutation. On délaisse d’un côté (vente des magasins Archambault à Renault-Bray ; fermeture de Select) ; on rachète de l’autre (récemment, la célèbre étiquette de disques Audiogram et la plus importante maison d’édition musicale francophone au Canada, Éditorial Avenue, sont passées dans le giron Québecor).

« L’évolution constante et irrégulière du marché du disque au Canada ainsi qu’une réflexion nouvelle de Select par rapport au cycle de distribution motivent cette décision difficile », écrit Mme Vivien.

D’autres détails suivront.