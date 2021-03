Butterflies Are Free.The Complete Recordings 1967-1972, The Free Design

Butterflies Are Free. The Original Recordings 1967-1972 ★★★★ Archives The Free Design, Light In The Attic

Un cas, ce groupe. Une découverte, rare occurrence dans ces années tant explorées : tout un répertoire dont je ne connaissais qu’un titre, Kites Are Fun. Sur huit albums. Les voilà, ces huit disques, avec des suppléments, réunis en un coffret discret. Les arrangements, les harmonies sont d’une beauté saisissante, à la fois très sunshine pop et très baroques. On pense Mamas et Papas, The Association, Turtles, Simon et Garfunkel, Cowsills, avec tout un tas de « pa-pa-pa » qui arrivent de partout comme des ballons multicolores, mais l’intérêt tient tout autant à leur fabuleux chant choral, façon Benjamin Britten. Famille de musique et famille pour vrai, les Dedrick (six au départ, trois à la fin) ont une formation classique, un esprit folk très Greenwich Village, des audaces parfois psych, parfois jazz, et toujours un sens aigu du contrepoint exquis. Leur culte va grandissant depuis les années 1990. Non sans raison : tout est bon..