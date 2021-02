Glowing in the Dark, Django Django

Un beau casse-tête, Django Django, mais à vouloir recenser la multitude d’influences musicales qui composent son identité musicale, on risque de perdre de vue l’essentiel : le groupe britannique fait aujourd’hui de sacrées bonnes chansons pop, si on les compare aux psychédéliques vignettes musicales de son premier album. Glowing in the Dark, premier extrait du quatrième album du même nom, est une petite bombe dansante comme Hot Chip sait en pondre qui fond ensuite parfaitement dans les arpèges de Hold Fast, qui, elle, mène enfin à la nerveuse Asking for More, pour terminer sur une note enjouée et dansante. La première portion de cet album — le plus efficace que le kaléidoscopique quatuor ait offert en 12 ans de carrière — zigzague cependant entre la chanson new wave, le rock psychédélique (épique Night of the Buffalo) ou encore la pop rétro sauce brésilienne (étonnante Got me Worried, façon Sergio Mendes & Brasil ’66). Charlotte Gainsbourg offre sa voix sur l’envoûtante Waking Up, coulante chanson pop-rock transportée par des guitares acoustiques et de chaudes cymbales. Écoutez Glowing In The Dark

Glowing in the Dark ★★★ 1/2 ​Pop Django Django, Universal Music