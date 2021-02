Québecor met la main sur la maison de disques Audiogram

Véritable institution du milieu de la chanson québécoise, la maison de disques Audiogram est passée mercredi aux mains de Québecor Sports et divertissement. La transaction inclut également la plus importante maison d’édition musicale francophone au Canada, Éditorial Avenue.

Audiogram intègre donc la branche de Québecor spécialisée en production, en diffusion et en promotion d’événements culturels et sportifs. Québecor Sports et divertissement (QSD) comprend déjà trois autres maisons de disques (Musicor, STE-4, MP3 disques), une équipe de hockey (les Remparts de Québec), le Théâtre Capitole et la société de production Gestev — notamment.

Fondée en 1984, Audiogram s’est rapidement imposé comme leader du marché discographique québécois. Daniel Bélanger, Pierre Lapointe, Damien Robitaille, Catherine Major, Isabelle Boulay, Salomé Leclerc, Matt Holubowski, Paul Piché et Pierre Flynn font partie des artistes de la maison. Dans le passé, Jean Leloup, Michel Rivard et Richard Séguin y étaient également.

« Nous allons préserver la personnalité artistique et la liberté de création qui ont fait la renommée d’Audiogram depuis sa fondation, soutient par communiqué Martin Tremblay, chef de l’exploitation de QSD. Nous sommes déterminés à soutenir nos créateurs et nous continuerons de produire du contenu musical diversifié et de faire découvrir de nouveaux artistes. »

Philippe Archambault, qui dirige Audiogram depuis 2015, continuera d’œuvrer à titre de d.g. de la boîte. Il devient aussi vice-président musique du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

Le cofondateur d’Audiogram, Michel Bélanger, affirme avoir la « certitude que les artistes continueront de bénéficier d’un accompagnement exceptionnel et continueront aussi de trouver la liberté nécessaire afin de laisser exprimer leur talent ». « Il était important pour Rosaire Archambault [l’autre cofondateur] et moi de conserver la propriété québécoise de notre catalogue musical », ajoute-t-il.

Le grand patron de Québecor, Pierre Karl Péladeau, évoque dans le même communiqué l’« honneur » que représente pour sa compagnie le fait d’accueillir un « fleuron de la musique québécoise ». Il situe l’acquisition d’Audiogram dans la mission de Québecor de « soutenir le talent des artistes de chez nous ».

Selon les chiffres fournis par Audiogram, la boîte a vendu « plus de 10 millions d’albums » à travers le monde (la regrettée Lhasa a notamment connu un fort succès international par le biais d’Audiogram). La compagnie inclut une filiale éditoriale, une division spectacle et un service de perception de droits voisins.

D’autres détails suivront.