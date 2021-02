Décès de Mary Wilson, cofondatrice du populaire trio musical The Supremes

Mary Wilson, une membre fondatrice de la formation musicale américaine The Supremes, est morte lundi soir à sa résidence de Las Vegas à l’âge de 76 ans.

Son porte-parole, Jay Schwartz, a déclaré que la cause du décès n’était pas encore connue.

Le premier grand succès des Supremes, Where Did Our Love Go, a été lancé à Detroit par la maison de disques Motown en juin 1964. Mary Wilson faisait alors partie du trio avec Diana Ross et Florence Ballard.

En 1967, Florence Ballard a été remplacée par Cindy Birdsong alors que Diana Ross a quitté le groupe en 1970.

Mary Wilson est restée parmi les Supremes jusqu’à la dissolution du groupe par la maison Motown en 1977.

Les Supremes ont enregistré plusieurs autres succès, dont You Can’t Hurry Love, Come See About Me, Up the Ladder to the Roof, Baby Love et Stop ! In the Name of Love.

Le fondateur de Motown, Berry Gordy, a fait savoir par voie de communiqué qu’il était extrêmement attristé par la mort de Mary Wilson. Il a rappelé que les Supremes ont toujours été considérées comme étant les bien-aimées de Motown.