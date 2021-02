Couvre-feu, vol. II, MB

Pendant qu’on attend le premier album officiel du 5Sang14, les membres du collectif montréalais enfilent les projets solos. En novembre dernier, Lost lançait un solide nouvel album intitulé Lostalgik ; la semaine dernière, c’était au tour de MB avec Couvre-feu, vol. II, en écho à sa première parue en 2017. C’est court, huit titres en moins de 25 minutes, inégal sur le plan de la composition, mais même les textes moins peaufinés ont belle allure grâce au timbre cuivré et à la prosodie coulante du rappeur-chanteur. Il y a surtout de sacrées bonnes chansons sur ce projet écrit pendant le confinement : l’extrait Playa del Carmen, sans doute l’une des plus pop et des plus douces jamais offertes par le rappeur. La trop brève Plan Z, sur une rythmique goûtant un peu l’Amérique du Sud, l’impeccable Lego et sa rythmique hors de l’ordinaire trap, une collaboration avec Jeune Loup : « Plus rien qui reste ouvert, alors on trap chez Legault / Couvre-feu à huit heures, mais j’sors quand même pour faire un tour / J’suis dans l’trap avec Jeune Loup », rappe MB, pertinent comme toujours. Écoutez Playa del Carmen

