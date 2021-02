Party Girls. Original Motion Picture Soundtrack, The Whit Boyd Combo

Il n’existait pas de b.o.f. avant celle-là, et c’est tout juste si le film a été montré, à la sauvette, aux imperméabilisés des salles très obscures aux tapis très collants. En 1969, le lâcher lousse de ce qui pouvait être montré légalement à l’écran a ainsi sorti des craques du plancher tout un tas de métrages plus qu’égrillards, avec leur musique d’ambiance le plus souvent glanée dans un catalogue générique. Rareté, le Whit Boyd Combo s’était ici fendu de compositions destinées au film… de Whit Boyd. Plutôt réussies, dans le genre. On découvre 50 ans plus tard une honnête reprise de James Brown (I Got the Feelin’), du jazzy-funk où le saxo salace et l’orgue lascif se font des chatouilles (Chardonnay Negligee), une basse touche à tout et une batterie inlassable font durer le plaisir (Nikki and The College Boy), et ainsi de suite. Pas besoin de vous faire un dessin. Ni de voir le film. Libre à vous d’inventer la suite. Voyez la bande-annonce de l’album

Party Girls ★★★ ​Bande sonore The Whit Boyd Combo, Modern Harmonic/Sundazed