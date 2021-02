Sound Ancestors, Madlib

En un quart de siècle, le compositeur, réalisateur, DJ et occasionnellement MC (son projet Quasimodo) Madlib a érigé une œuvre aussi monumentale qu’influente. Sound Ancestors, son nouvel album, témoigne à la fois de sa visionnaire maîtrise de l’échantillonneur et de sa curiosité musicale, alors que les éléments du soul, des traditions rythmiques africaines et sud-asiatiques, du jazz (sur One for Quartabê), du flamenco (superbe Latino Negro !) et du reggae (on en oublie !) sont démantibulés, puis rassemblés par le Maître pour créer ce charmant album. Sur l’extrait Road of the Lonely Ones, Madlib conçoit une magnifique atmosphère soul aigre-douce à partir d’échantillons de l’obscur groupe de Philadelphie The Ethics ; sur Loose Goose ensuite, une rythmique rêche et soutenue se démène derrière un disparate assemblage de samples vocaux. Avec la précieuse collaboration de son ami Kieran Hebden (Four Tet), orchestrateur et réalisateur de cet album, Madlib donne à nouveau sa vision d’un hip-hop musicalement inclusif et curieux. Écoutez Road of the Lonely Ones​

Sound Ancestors ★★★★ ​Hip-hop Madlib, Madlib Invazion