Entendons-nous. C’est fort agréable. Pas dénaturé. Un véritable hommage à Claude Nougaro, son phrasé ciselé au bistouri du phonème phénoménalement contrôlé. Il chante pas mal, le gars Gad. Les complices sont fichtrement bien choisis, d’Angélique Kidjo à Thomas Dutronc. C’est tout bon, non ? Non. Que nenni. Même avec la meilleure volonté du monde, on est au niveau de la peau morte entre les orteils du trop génial créateur de Toulouse et Cécile ma fille. Passe encore si ça donne envie au public du populaire Gad de plonger dans Nougaro, de s’offrir l’intégrale qui est très disponible et parfaitement satisfaisante. Mais une seule écoute suffit à mener à bien cette mission : toute réécoute me semble absolument superflue. Il est IM-POS-SI-BLE de ne pas s’abandonner aux flexions et inflexions du maître des sons, des sens et des rythmes. Ou bien on est la regrettée Maurane et on s’approprie généreusement le répertoire, ou bien c’est peine perdue. Évidence. On ne danse pas sur lui. Écoutez Armstrong

Dansez sur moi. Hommage à Nougaro ★★ Gad Elmaleh, Universal France